«КазМунайГаз» лидирует в рейтинге компаний по раскрытию нефинансовой информации в корпоративных отчетах

АО НК «КазМунайГаз» заняло 1 место в рейтинге 50 лучших компаний по раскрытию нефинансовой информации в корпоративных отчетах по итогам работы за 2019 год, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «КазМунайГаз».

Сообщается, что рейтинг проводился компанией PwC Kazakhstan среди 107 организаций. В рамках исследования была проведена оценка качества и доступности ESG-информации в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии казахстанских компаний, опубликованных в 2020 году.

Цель проведения рейтинга - дать больше информации обществу и инвесторам о казахстанском бизнесе, повысить уровень транспарентности и дать стимул рынку двигаться быстрее, используя практики передовых стран.

Критерии оценки включали такие блоки по раскрытию, как управление устойчивым развитием, социальная политика, экологические воздействия и корпоративное управление. Кроме того, дополнительные баллы присваивались за ясность и качество презентации информации.

«По итогам подготовки рейтинга ТОП-50 мы отметили позитивную тенденцию, что раскрывающие нефинансовую информацию организации стремятся в своем раскрытии к лучшим мировым практикам и стандартам. Лучшими по раскрытию были компании, работающие с зарубежными инвесторами и кредиторами (включая экспортеров, публичные компании и организации с иностранным участием в капитале)», — отмечается в отчете.

«В своей деятельности «КазМунайГаз» придерживается самых высоких стандартов в области устойчивого развития, в компании внедрена соответствующая лучшим мировым практикам система корпоративного управления, налажен процесс эффективного диалога с заинтересованными сторонами. С целью повышения прозрачности раскрытия информации по ESG наша компания с 2012 года на ежегодной основе публикует отчетность в соответствии с GRI Стандартами. Занятое 1 место в рейтинге подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отмечает директор департамента стратегии и управления портфелем инвестиций КМГ Айша Туребаева.