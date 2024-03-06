Казахстан предложил использовать его ресурсы для помощи жителям Газы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу предложил использовать ресурсы Казахстанского агентства международного развития (KazAID) для предоставления гуманитарной помощи жителям Газы в свете длительной гуманитарной катастрофы.

Как передает Trend, такое предложение он высказал в ходе своего выступления на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС), посвященной ситуации в Палестине.

По данным пресс-службы МИД Казахстана, Нуртлеу также подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий в Газе для решения гуманитарной кризисной ситуации. Он также выразил готовность использовать ресурсы Исламской организации по продовольственной безопасности и KazAID для оказания срочной гуманитарной помощи.

В своем выступлении Нуртлеу также отметил значимость многосторонних усилий посредничества, осуществляемых при поддержке Катара и Египта в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников между ХАМАС и Израилем. Кроме того, он выразил благодарность Египту за его роль в эвакуации казахстанских граждан из Газы и последующей их репатриации.