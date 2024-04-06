Президент Кыргызстана посетит Казахстан с официальным визитом

АСТАНА /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Акорду, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также в ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.

В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повесткам дня.

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