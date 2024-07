Казахстан и Китай подписали более 40 деловых соглашений

БАКУ /Trend/ - На полях заседания Казахстанско-китайского делового совета, прошедшего в Астане, представители бизнеса обеих стран подписали более 40 соглашений на общую сумму 3,7 млрд долларов (1,75 трлн тенге), передает Trend.

В седьмом заседании Казахстанско-китайского делового совета приняли участие более 500 представителей бизнеса, включая свыше 50 крупнейших компаний Китая. Национальная компания «Самрук-Казына» подписала 16 из этих соглашений:

1. Соглашение между АО «Самрук-Қазына» и Sany Renewables Energy по производству ветрокомпонентов.

2. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и SANY Group.

3. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Қазына» и China Energy Overseas Investment Co., Ltd.

4. Рамочное соглашение между АО «Самрук-Қазына» и CNPC.

5. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и CNPC.

6. Рамочное соглашение между «КазМунайГаз» и CNPC.

7. Трехсторонний протокол по проекту «Силлено» между АО «КазМунайГаз», Sinopec и СИБУР.

8. Договор о поставке 200 локомотивов между АО «НК «ҚТЖ» и CRRC.

9. Соглашение об инвестировании в строительство контейнерного хаба на базе порта Актау между АО «Қазақстан Темір Жолы» и ООО «ГК Порт Ляньюньган».

10. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Энерго» и China International Water & Electric Corp. (CWE).

11. Меморандум о сотрудничестве между АО «KEGOC» и China Energy International Group.

12. Учредительный договор совместного предприятия АО «Казпочта» и YTO Express.

13. Соглашение о создании совместного предприятия между АО «Казпочта» и «YM Trans (Guangzhou) International Forwarding».

14. Меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и China Communications Construction Co. Ltd. по развитию электронной коммерции.

15. Меморандум о сотрудничестве между Центром Научно-Технологических Инициатив «Самгау» и China Venture Capital Asset Management Company Limited.

16. Трехстороннее соглашение о создании единого цифрового коридора на маршруте Китай-Казахстан-Россия между АО «KTZ Express», Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. и АО «Славтранс-Сервис».

Также, вице-президент Shenzhen energy environment Ли Джоуге сообщил о подписании четырехстороннего соглашения между акиматом Астаны, строительной компанией Bazis-A, китайскими Shenzhen energy environment и China State Construction Engineering Corporation о строительстве мусоросжигательного завода для выработки электроэнергии в столице.