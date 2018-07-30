Кыргызстан среди стран ЕАЭС больше всего увеличил экспорт товаров в Казахстан

30 июля 2018 16:31 (UTC+04:00)

Кыргызстан в 2017 году среди стран Евразийского экономического союза больше всего увеличил экспорт товаров в Казахстан и Россию. Такие данные приводятся в аналитическом докладе Евразийской экономической комиссии, сообщает Tazabek.

В 2017 году позитивные тенденции, связанные с ростом и диверсификацией торговли Кыргызстана с другими государствами-членами ЕАЭС, получили дальнейшее развитие. Удельный вес торговли с государствами-членами ЕАЭС в общем объеме торговли Кыргызстана в 2017 году составил 38,6 процента, по итогам 2016 года он был равен 37,2 процента.

Наибольшую долю во взаимной торговле Кыргызстана со странами ЕАЭС заняли Казахстан (52,3 процента – в экспорте, 31,7 процента – в импорте) и Россия (46,2 процента – в экспорте, 63,8 процента – в импорте).

Рост торговли и улучшение ее структуры в 2016 и 2017 годах свидетельствует о том, что КР получает количественный эффект от интеграции в рамках ЕАЭС, аналогичный тому, который государства «тройки» ощутили в 2010-2013 годах, говорится в докладе.

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