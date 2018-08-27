Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение - Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принимает участие на открытии Международной алтаистической конференции, передает Кабар.

В своей речи он отметил важность данной площадки в единении народов и поблагодарил директора Института тюркологии Берлинского университета Барбару Кельнер-Хайнкеле за поддержание идей инициатив алтайских народов.

«Кропотливым трудом ученых-алтаистов международная площадка превратилась в постоянно действующий международный институт. С 2007 года генеральным секретарем данной организации является директор Института тюркологии Берлинского университета Барбара Кельнер-Хайнкеле. Она по сей день работает на этой позиции», - отметил он.

Также президент поблагодарил всех ученых-алтаистов, участников прошлогодней и нынешней конференций.

«Ежегодная международная конференция создает ученым-алтаистам возможность для обсуждения последних научных открытий в изучении наследия, культуры и языков Алтайской цивилизации и широкого обмена мнениями с другими учеными. Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение. Одно лишь упоминание о том, что наш великий Манас родился на Алтае, в сердце каждого кыргыза вызывает самые теплые чувства», - выделил глава государства.

Он добавил, что конференция даст хороший шанс для ученых поделиться своими открытиями и мнениями с авторитетными и известными коллегами, что внесет большой вклад в единении народов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.