В Кыргызстане в апреле пройдет встреча секретарей Совбеза стран ШОС

13 января 2019 15:35 (UTC+04:00)

В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества в третьей декаде апреля 2019 года в Бишкеке пройдет встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что в рамках предстоящего саммита глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества планируется проведение трех больших мероприятий, таких как заседание глав Министерств обороны, министров иностранных дел и секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

«В настоящее время секретари Советов безопасности подтверждают свое участие. В середине февраля 2019 года в г. Пекин, Китай состоится экспертное совещание соответствующих представителей секретариатов и аппаратов Советов безопасности всех 8 государств-членов ШОС, где будут обсуждаться окончательная дата проведения встречи секретарей Советов безопасности», — сообщил Сагынбаев.

Он добавил, что на предстоящем совещании планируется рассмотреть окончательные проекты материалов, включая проект Протокола, которые подлежат обсуждению. Проект Протокола встречи секретарей Советов безопасности включает в себя 17 пунктов — это вопросы трансграничной преступности, противодействия религиозному экстремизму и терроризму и другие основные направления, имеющие отношение к ШОС.

«Так как Шанхайская Организация Сотрудничества является достаточно большой и весомой международной организацией, Кыргызская Республика с задействованными правоохранительными органами проводит мероприятия, связанные с обеспечением безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения всех мероприятий ШОС. На основании этого секретариат Совета безопасности совместно с Правительством разрабатывают проект совместного плана по обеспечению безопасности и правопорядка», — отметил секретарь Совбеза КР, заверив, что чрезвычайные ситуации исключены.

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