Находящийся в СИЗО экс-премьер Кыргызстана госпитализирован

16 августа 2019 17:20 (UTC+04:00)

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, который обвиняется в коррупции и был заключен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, госпитализирован, сообщил в пятницу официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ухудшением состояния здоровья Исаков был доставлен в больницу", - сказал он. По словам Сулайманова, в ГКНБ состоялся консилиум врачей, которые признали необходимость перевода Исакова из следственного изолятора в специализированное медицинское учреждение. "Врачи диагностировали у него синдром позвоночной артерии", - пояснил представитель ведомства.

Исаков был задержан в июне 2018 года. Он подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена одной из китайских компаний. Следствие по делу бывшего руководителя киргизского правительства продолжается до сих пор.

Исаков был назначен премьером в августе 2017 года и проработал на этой должности около восьми месяцев. По решению парламента страны, за многочисленные недостатки в работе кабинета он был уволен "без сохранения статуса бывшего премьер-министра".

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