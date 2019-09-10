Торага ЖК принял посла Японии по случаю завершения его дипмиссии в КР

БАКУ/Trend/-Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Торага поблагодарил Ёсихиро Ямамура за плодотворную работу и личный вклад в развитие кыргызско-японских отношений и укрепление дружбы между нашими народами, сообщает пресс-служба парламента КР.

Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение развитию двухсторонних отношений с Японией.

В ходе встречи Джумабеков подчеркнул, что между нашими странами наблюдалось плодотворное сотрудничество в сфере экономики. В период деятельности Ёсихиро Ямамура были подписаны грантовые проекты на общую сумму более 10 млрд йен. Торага также отметил успешное сотрудничество двух стран в совершенствовании избирательной системы Кыргызской Республики в 2017 году.

Торага отметил и личный вклад посла в развитие и укрепление сотрудничества между парламентариями Кыргызстана и Японии. В сентябре 2018 года состоялся визит делегации парламентской Лиги дружбы Японии по сотрудничеству с Кыргызской Республикой в Бишкек.

В ходе визита состоялся Первый кыргызско-японский межпарламентский форум, представивший возможность обсудить перспективные направления межпарламентского сотрудничества двух стран. В этой связи 29 сентября текущего года планируется ответный визит в Японию парламентской группы дружбы Жогорку Кенеша во главе с ее руководителем депутатом Таалаем Масабировым. Торага выразил уверенность, что данный визит придаст дополнительный импульс в углубление межпарламентских отношений между двумя странами.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура выразил благодарность за теплый прием. Он также выразил мнение, что взаимоотношения между Кыргызстаном и Японией будут укрепляться и расширяться.

В завершении беседы Торага вручил Ёсихиро Ямамуре Почетную грамоту ЖК КР и пожелал успехов и процветания.

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