В Кыргызстане семь человек погибли в ДТП

Семь человек погибли в автомобильной аварии на юге Кыргызстана. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций в республике.

"В Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош в ночь с 3 на 4 марта произошло ДТП с участием автомашин Mercedes Vito и Honda Jazz. В результате аварии погибли 7 человек, еще 6 пострадали", - рассказал представитель пресс-службы.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в больницу города Шамалды-Сай.