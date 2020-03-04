В Кыргызстане семь человек погибли в ДТП
Семь человек погибли в автомобильной аварии на юге Кыргызстана. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций в республике.
"В Ноокенском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош в ночь с 3 на 4 марта произошло ДТП с участием автомашин Mercedes Vito и Honda Jazz. В результате аварии погибли 7 человек, еще 6 пострадали", - рассказал представитель пресс-службы.
По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в больницу города Шамалды-Сай.
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