Представители Кыргызстана приняли участие в XVIII заседании МКВЭС ОДКБ

27 ноября 2020 года, состоялось XVIII заседание Межгосударственной комиссии военно-экономического сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (МКВЭС ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам обороны КР.

Данное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя МКВЭС ОДКБ Юрия Борисова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

От кыргызской стороны в заседании приняли участие представители Государственного комитета по делам обороны, Министерства иностранных дел, Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР, Государственной пограничной службы во главе с председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Жыргалбеком Сагынбаевым.

Повестка дня заседания включала в себя рассмотрение хода реализации решений предыдущего заседания Комиссии и определение задач государств на предстоящий период.

Были рассмотрены вопросы укрепления военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ, решение которых позволит придать положительный импульс развитию предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).

Также были обсуждены вопросы проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Организации, принимаемых мер по диверсификации продукции национальных предприятий и организаций ВПК ОДКБ, а также отмечена необходимость завершения формирования национальных органов (центров) каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

Кроме того, участники заседания обсудили проект Плана на 2021 год, предусматривающий проведение военно-промышленной выставки «Definex» в городе Бишкек в октябре следующего года.

Ожидается, что итоги данного мероприятия будут способствовать развитию сотрудничества в военно-экономическом и военно-техническом направлениях, а также деятельности предприятий ВПК государств-членов ОДКБ.