В Саудовской Аравии состоится кыргызско-саудовский бизнес-форум. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, 19 февраля в городе Эр-Рияд состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии, сопредседателем кыргызско-саудовской Межправительственной комиссии комитета по сотрудничеству Абдулрахманом бин Абдулмохсен Аль-Фадли.

Как отмечено, стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития кыргызско-саудовских отношений, а также актуальные направления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, представляющего обоюдный интерес, с упором на организацию двусторонних визитов, участие саудовских компаний в инвестиционных проектах в Кыргызской Республике, развитие двустороннего туризма и бизнес-контактов, проведению взаимных торговых ярмарок и выставок на территории двух стран.

«Марипов и А.Аль-Фадли придали особое внимание проведению на высоком уровне кыргызско-саудовского бизнес-форума и выставки - ярмарки отечественной продукции 24-27 февраля 2022 года в городе Эр-Рияд», - сказали в пресс-службе.

Стороны, с удовлетворением отметив поступательное и стабильное развитие отношений между двумя странами, обсудили также вопросы качественного и содержательного наполнения очередного третьего заседания кыргызско-саудовской Межправительственной комиссии в городе Эр-Рияд и рассмотрели сроки его проведения.