Названа сумма инвестиций ЕБРР в инфраструктуру водоснабжения Кыргызстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На сегодня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал более 60 миллионов евро в реализацию 25 проектов для улучшения инфраструктуры водоснабжения в Кыргызстане.

Об этом сообщили Trend в представительстве ЕБРР.

"Доступ к безопасной питьевой воде и улучшение санитарных условий особенно важны, что показала и пандемия Covid-19. Кроме того, Кыргызстан очень уязвим к климатическим рискам из-за высокой возможности стихийных бедствий, связанной с изменением климата", - говорится в сообщении ЕБРР.

В связи с этим ЕБРР и его ключевые партнеры, такие как ЕС и Швейцария, поддерживают проекты в Кыргызстане в данной сфере.

ЕБРР работает в секторе водоснабжения Кыргызстана с 2009 года с 25 проектами, охватывающими 21 город по всей стране. Банк также оказал помощь стране в привлечении дополнительных 93,6 миллиона долларов в качестве грантового софинансирования от таких доноров, как Инвестиционный фонд ЕС для стран Центральной Азии (IFCA), Швейцария и других.

"При поддержке ЕБРР и доноров сотни тысяч людей в разных частях Кыргызстана получили регулярный доступ к чистой питьевой воде", - подчеркнули в ЕБРР.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Кыргызстаном с 1992 года. В общей сложности банк инвестировал 940 миллионов евро в реализацию 213 проектов по всей стране.