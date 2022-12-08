Япония содействует развитию туризма в северном регионе Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Японское агентство международного сотрудничества (JICA) реализует проект генерального плана регионального развития и продвижения туризма в Чуйской области, сообщили Trend в представительстве JICA в Кыргызстане.

В рамках этого проекта, который был запущен в апреле этого года, JICA осуществит несколько пилотных проектов, направленных на развитие устойчивого туризма в Чуйской области Кыргызстана.

Основной целью является вклад в улучшение предпринимательской деятельности местных бизнесменов, задействованных в сфере туризма.

Отметим, что дипломатические отношения между Кыргызстаном и Японией были установлены в 1992 году. Свою деятельность в Кыргызстане JICA начала в 1993 году, с тех пор агентство вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.