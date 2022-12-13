Кыргызстан и Туркменистан увеличат грузовые автоперевозки

БАКУ /Trend/ - 1 декабря 2022 года в порту Туркменбаши состоялась встреча Министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева с Председателем агентства "Туркмендениздеряёллары" Аннадурды Косаевым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Кыргызстана.

В ходе встречи стороны обозначили намерения по усилению работы для увеличения грузовых автомобильных перевозок, в том числе путем создания новых логистических цепочек поставок товаров и транспортных коридоров.

"Кыргызские перевозчики могут автомобильным транспортом перевести груз до узбекско-туркменской границы и там перегрузить на контейнеры на железнодорожном транспорте и довезти до порта "Туркмебаши", где имеются все условия для перегрузки с железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в основном, кыргызскими перевозчиками, туркменские бланки разрешений используются для транзита через территорию Туркменистана в Иран, Турцию и страны ЕС.