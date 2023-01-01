Представлен план работы ЕЭК ООН по укреплению промбезопасности в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) подготовила новый план работы по укреплению промышленной безопасности в Центральной Азии.

Об этом сообщила Trend секретарь Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий Франциска Хирш.

По ее словам, новый план работы на 2023-2024 годы предусматривает определенные виды деятельности включая: проведение Национальных диалогов по промышленной безопасности в Центральной Азии; разработку совместных мер по предотвращению загрязнения в бассейне реки Сырдарья (этап II); поддержку усилий стран Центральной Азии по укреплению политики и управления для обеспечения промышленной безопасности.

"ЕЭК ООН в настоящее время реализует несколько проектов, направленных на повышение промышленной безопасности в Центральной Азии, которые будут осуществляться и в 2023 году", - подчеркнула Хирш.

В рамках "Диалогов по национальной политике в области промышленной безопасности в Центральной Азии (фаза I: запуск)", которые были начаты в 2020 году, ЕЭК ООН провела анализ национальной политики и законодательства, связанных с промышленной безопасностью в пяти странах Центральной Азии.

"Эти отчеты отражают текущую ситуацию в странах и предлагают рекомендации национальным органам власти о том, как лучше привести национальное законодательство в соответствие с требованиями Конвенции ООН в отношении промышленной безопасности", - сказал Хирш.