Назван объем инвестиций "Газпром Кыргызстан"

БАКУ /Trend/ - С 2016 года компания "Газпром Кыргызстан" инвестировала более 400 миллионов долларов в газовую отрасль страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, с 2016 года компания "Газпром Кыргызстан" реализует инвестиционную программу газификации Кыргызстана, в ходе которой начались строительство свыше 1100 км газораспределительных сетей и газификация 42 жилых массивов Кыргызстана

Кроме того, в рамках проекта было проведено обновление всех основных газотранспортных объектов на севере страны.

"На сегодня уровень газификации республики достиг 38 процентов, доступ к природному газу получили 200 тыс. жителей страны. "Газпром Кыргызстан" уверенно идет к реализации основной цели — 60-процентному уровню газификации Кыргызстана к 2030 году", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Газпром Кыргызстан" является дочерним предприятием российского ПАО "Газпром".