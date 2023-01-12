Кыргызская авиакомпания запустит рейс по новому направлению

БАКУ /Trend/ - Кыргызская авиакомпания "Kyrgyz Aero Nomad Airlines" запустит рейсы из столицы - Бишкека в Москву, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу ОАО "Международный аэропорт Манас".

Как сообщается, кыргызский авиаперевозчик с 1 февраля будет выполнять рейсы из Бишкека в Международный аэропорт Внуково два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

"Впервые рейсы из международного аэропорта Манас в Москву будут выполняться авиакомпанией Kyrgyz Aero Nomad Airlines", - сообщили в компании.

Отметим, что авиакомпания Kyrgyz Aero Nomad Airlines, основанная в 2021 году, располагает воздушным парком из трех самолетов Airbus A320 А320 вместимостью до 180 пассажиров.