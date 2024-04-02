В Кыргызстане перестанут обслуживаться карты "Мир"

БАКУ /Trend/ - С 5 апреля в Кыргызстане перестанут обслуживать карты российской платежной системы "Мир".

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Межбанковского процессингового центра Кыргызстана (МПЦ) - оператора платежной системы "Элкарт".

Организация напоминает, что 23 февраля 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение министерства финансов США, ввело санкции против АО "Национальная Система Платежных Карт" (АО "НСПК"), которое является оператором карт платежной системы "Мир".

"В связи с целью снижения риска возможных дополнительных санкций, ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" (ЗАО "МПЦ"), гарантирующий бесперебойную работу национальной платежной системы "Элкарт", объявляет о прекращении обслуживания банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре с 5 апреля 2024 года в связи с прекращением сотрудничества с АО "НСПК", - говорится в заявлении.

МПЦ также отмечает, что использование карт "Мир" в POS-терминалах для безналичной оплаты и снятия наличных в банкоматах, переводы с карты на карту, а также онлайн-платежи с использованием карты на счета торговых и сервисных предприятий, будут недоступны для пользователей.

"МПЦ принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы национальной платежной системы и ее полной безопасности. В Кыргызской Республике банковские карты Национальной Платежной Системы "Элкарт" будут продолжать обслуживаться во всех банковских устройствах без ограничений", - добавили в ведомстве.