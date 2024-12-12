В Кыргызстане увеличился объем грузоперевозок

БИШКЕК /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в Кыргызстане, составил 43,349 миллиона тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 2,4 миллиона тонн, или на 5,8 процента.

В октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года перевозки грузов уменьшились на 0,3 миллиона тонна или 4,7 процента, а по сравнению с сентябрем их объем уменьшился на 0,9 процента

Из общего объема грузоперевозок:

- автомобильным транспортом перевезено 35,757 миллиона тонн;

- железнодорожным транспортом — 7,253 миллиона тонн;

- трубопроводами — 301,6 тысячи тонн;

- воздушным транспортом — 37,1 тысячи тонн.

Отметим, что объем грузооборота всеми видами транспорта в Кыргызстане за отчетный период составил 2,453 миллиарда тонно-километров, что на 5,4 процента больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года.