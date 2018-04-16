Таджикистан и Турция обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Аслов принял в понедельник заместителя министра иностранных дел Турецкой Республики Ахмета Йылдыза. Об этом в понедельник сообщает таджикское агентство «Авеста».

Ахмет Йылдыз возглавляет турецкую делегацию для участия в 23-м заседании СМИД Организации экономического сотрудничества, которое состоится 17 апреля текущего года в Душанбе.

Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили состояние двусторонних отношений.

В частности, обсуждены вопросы укрепления и расширения сотрудничества двух стран в рамках региональных и международных организаций.

Собеседники обсудили также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении.

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