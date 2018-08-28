ЕС реализует в Таджикистане проект по актуарной науке

Европейский союз и Агентство социального страхования и пенсий при правительстве РТ (АССП) вручили сертификаты о завершении первого базового учебного курса по актуарной науке (наука о математических расчетах условных рисков и их финансовых последствий) для трёх сотрудников Агентства, передает таджикское информагентство "Авеста".

Этот курс является частью совместных усилий Таджикского национального университета (ТНУ), АССП и проекта Европейского союза «Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане».

Как отмечается в сообщении представительства ЕС в Душанбе, целью данного партнёрства является создание образовательной программы по актуарной науке, которая в конечном итоге приведёт к обучению актуариев в Таджикистане.

Трём сотрудникам Управление бюджета социального страхования и актуарных расчетов были вручены сертификаты об успешной сдаче экзаменов и завершении фундаментального курса, который охватывал темы теории вероятности, статистики и демографии.

Директор Агентства Сафарали Наджмудинов поблагодарил Европейский союз за финансирование и организацию учебного курса, и отметил, что в Таджикистане является очень важным развивать профессию актуариев. После обучения актуарной науке, сотрудники Агентства будут иметь знания об актуарном прогнозировании, что сможет обеспечить финансовую устойчивость Пенсионного фонда в ближайшие годы.

Глава отдела по сотрудничеству Европейского союза, Мачей Адам Мадалински отметил, что рад тому, что Европейский союз может сыграть определённую роль в развитии данной профессии в Таджикистане за счет финансирования Проектом ЕС основополагающего курса по актуарной науке.

Он также отметил, что этой осенью Проект планирует предоставить более продвинутый курс, который охватит дополнительные предметы в изучении актуарной науки.

Проект, финансируемый ЕС, реализуется в Таджикистане с января 2017 года в сотрудничестве с Агентством социального страхования и пенсий в Таджикистане.

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