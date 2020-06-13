В Таджикистане число заражений коронавирусом приблизилось к пяти тысячам
В Таджикистане за сутки коронавирус подтвердился у 69 человек, что увеличивает общее число заражений до 4971, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Отмечается, что вылечились 3288, скончались 49 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 661 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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