Таджикистан и США обсудили развитие двусторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Посол Таджикистана в США Фаррух Хамрализода 16 августа в Вашингтоне встретился с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, передает Trend в пятницу со ссылкой на НИАТ "Ховар".

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений между Таджикистаном и США в политической, экономической, научной и культурной сферах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи была выражена надежда, что сотрудничество между двумя странами будет и впредь развиваться на основе взаимовыгодных интересов.

Следует отметить, что в этом году Таджикистан и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.