Туркменистан развивает рыбную отрасль

АШХАБАД /Trend/ - В административном центре этрапа (района) Туркменбаши (Балканская область, Туркменистан) работает комплекс по разведению осетровых рыб, производству чёрной икры и рыбной продукции, сообщает газета Ватан.



Предприятие принадлежит открытому акционерному обществу «Хазар балык».



Годовая мощность объекта - 100 тонн товарной рыбы осетровых видов, 2 тонны осетровой икры, 170 тонн копчёной, вяленой и другой рыбной продукции, 10 миллионов единиц консервных изделий.



Аналогичный комплекс - по разведению осетровых, карповых и рыб семейства сомовых, годовой мощностью, соответственно, 20, 10 и 60 тонн товарной рыбы – действует в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.



Морская флотилия на Каспии ранее пополнилась промыслово-транспортными судами, грузоподъёмностью по 100 тонн, с рыбоморозильными установками.



(Гусейн Гасанов)

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