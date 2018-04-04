Туркменистан и Ирак провели политконсультации

4 апреля 2018 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Багдаде состоялись туркмено-иракские политические консультации, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, состоялось обсуждение торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираком.

"Стороны отметили необходимость укрепления традиционного культурно-гуманитарного сотрудничества, которое является неотъемлемой частью двусторонних отношений", - сказано в информации.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 2009 году. На территории Ирака проживает значительная туркменская диаспора, многие из представителей которой занимают высокие и ответственные посты в государстве.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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