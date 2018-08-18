Курбан-байрам в Туркменистане будут отмечать три дня

18 августа 2018 10:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о праздновании Курбан-Байрамы, говорится в сообщении туркменского правительства.

В соответствии с этим документом в стране в этом году Курбан байрамы будет отмечаться 22-23-24 августа, эти дни объявлены нерабочими.

Исполнение данного указа должны обеспечить все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

В Туркменистане Курбан байрамы стал отмечаться после приобретения независимости. Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения".

В первый день во всех мусульманских мечетях будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан ожидает президента Кыргызстана с госвизитом
Туркменистан 10:08
Туркменистан готовится к саммиту глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Туркменистан 09:59
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:37
Туркменистан продлил тендер по модернизации обувного предприятия
Тендеры 09:24
Туркменистан подал заявку в арбитражный суд в связи с газовым спором с Ираном
Энергетика 17 августа 10:45
Туркменистан продлевает тендер на строительство трикотажной фабрики
Тендеры 17 августа 10:30
Лента новостей
Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41
Европа 10:22
Азербайджанские пограничники задержали около 29 тыс человек, находящихся в розыске
Политика 10:21
Эмомали Рахмон награжден орденом «Эл-юрт хурмати»
Таджикистан 10:16
Туркменистан ожидает президента Кыргызстана с госвизитом
Туркменистан 10:08
Туркменистан готовится к саммиту глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Туркменистан 09:59
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:37
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 81 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Туркменистан продлил тендер по модернизации обувного предприятия
Тендеры 09:24
Найден способ диагностировать смертельно опасную болезнь на ранней стадии
В мире 09:23