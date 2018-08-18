Курбан-байрам в Туркменистане будут отмечать три дня

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о праздновании Курбан-Байрамы, говорится в сообщении туркменского правительства.

В соответствии с этим документом в стране в этом году Курбан байрамы будет отмечаться 22-23-24 августа, эти дни объявлены нерабочими.

Исполнение данного указа должны обеспечить все предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

В Туркменистане Курбан байрамы стал отмечаться после приобретения независимости. Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения".

В первый день во всех мусульманских мечетях будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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