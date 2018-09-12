Сингапурская компания отчеканила памятные монеты, посвященные авторалли в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - В честь проведения на территории Туркменистана международного авторалли «Амуль-Хазар 2018» Центральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов каждая, сказано в сообщении банка.

Нумизматические новинки, изготовленные компанией «Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd» Республики Сингапур, станут хорошим подарком и предметом гордости отечественных и зарубежных коллекционеров, а также участников и гостей международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», сказано в информации.

На лицевой стороне раритетов в центре, на фоне лучей восходящего солнца, на песчаных дюнах изображён спортивный автомобиль, над которым размещена эмблема нынешних состязаний. На реверсе обеих монет в центре расположен государственный герб Туркменистана. Памятные монеты при диаметре 38,61 миллиметра отчеканены из золота - 916 пробы и серебра - 925 пробы. Вес нумизматических новинок – соответственно 39,94 грамма и 28,28 грамма. Высокое качество монет – «пруф» – гарантирует прилагаемый к ним сертификат Центробанка Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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