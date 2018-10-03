Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с природной катастрофой в Индонезии

3 октября 2018 10:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с произошедшим на острове Сулавеси землетрясением и цунами, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы, увечья и огромные разрушения, говорится в сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

По сообщениям мировых СМИ, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток были зафиксированы около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн, во время которого составляла 3-5 метров. По последним данным, в результате стихии погибли 1234 человека, еще около ста числятся пропавшими без вести, ранения получили сотни человек.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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