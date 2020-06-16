В Туркменистане предпримут меры для успешного проведения полевых работ

Туркменистан 16 июня 2020 14:49 (UTC+04:00)
В Туркменистане предпримут меры для успешного проведения полевых работ
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