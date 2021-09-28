В Туркменистане торжественно отметили 30-летие независимости страны

БАКУ /Trend/ - Вчера, 27 сентября 2021 года, туркменский народ торжественно отметил один из главных праздников страны – 30-летие Независимости Туркменистана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Туркменистана.

День начался с торжественной церемонии возложения цветов к монументу Независимости, в которой принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Также в церемонии возложения приняли участие президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, губернатор города Санкт-Петербург А.Д.Беглов, руководители аккредитованных в стране дипломатических миссий, военные атташе, руководители иностранных компаний, а также иностранные журналисты.

Кроме того, в церемонии приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса Милли Генгеша, Халк Маслахаты Милли Генгеша, заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств страны, хякимы велаятов и города Ашхабад, представители общественных организаций, почетные старейшины, жители и гости столицы.

Затем участники церемонии возложения цветов направились в построенный на юге столицы Комплекс Государственной Трибуны Туркменистана, где праздник начался с парада в честь знаменательной даты.

Высокий профессионализм и выучку туркменских воинов продемонстрировал военный парад, который начался с торжественного марша. Военные и правоохранительные органы продемонстрировали выправку личного состава, образцы техники и вооружения.

Далее участники наблюдали современную военную технику, выступление Отдельного батальона Почётного караула министерства обороны Туркменистана, а также Образцового оркестра Вооружённых сил Туркменистана.

По традиции в честь знаменательной даты члены правительства подарили президенту Туркменистана ахалтекинского скакуна.

Затем участники наблюдали музыкальную театрализованную композицию, после чего состоялось шествие колонны из украшенных автомобилей, продемонстрировавших достижения министерств и ведомств страны, в ходе которого были показаны выступления мастеров искусств.

Украшением праздничного парада стали показательные выступления группы национальных конных игр «Галкыныш» Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана.

В Комплексе Государственной Трибуны Туркменистана праздничный парад завершился яркой музыкальной композицией, посвященной Великой Державе и священной независимости.