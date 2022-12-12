Главы американских компаний посетят Туркменистан в рамках бизнес-миссии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Планируется посещение Туркменистана руководителями американских компаний в рамках бизнес-миссии.

Об этом сказал в понедельник Trend исполнительный директор Делового совета "Туркменистан-США" Эрик Стюарт.

"Из-за глобальных ограничений на поездки, вызванных пандемией коронавируса, замедлилось сотрудничество в сфере бизнеса между США и Туркменистаном. Но теперь, когда пандемия, по-видимому, стала менее серьезной проблемой, в нынешнем году планируется проведение бизнес-миссии руководителей американских компаний в Туркменистан", - сказал Стюарт.

Он подчеркнул, что к данной бизнес-миссии ожидается большой интерес со стороны компаний из США в области сельского хозяйства, энергетики, финансов, безопасности, туризма и производства.

Стюарт добавил, что между двумя странами существуют большие перспективы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

"Это будет хорошей возможностью углубить отношения между Туркменистаном и США. Мы хотим и впредь сохранять наши отношения на высоком уровне и продолжать использовать все возможности для бизнеса", - сказал исполнительный директор.