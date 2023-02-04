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Туркменистан отправит Узбекистану партию сжиженного газа на безвозмездной основе

Туркменистан Материалы 4 февраля 2023 11:31 (UTC +04:00)
Туркменистан отправит Узбекистану партию сжиженного газа на безвозмездной основе

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан отправит в Узбекистан партию сжиженного газа на безвозмездной основе, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что данное распоряжение подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в целях оказания поддержки соседней стране и дальнейшего укрепления партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном.

Согласно документу, государственный концерн "Туркменгаз" должен безвозмездно передать Узбекистану партию сжиженного газа.

Напомним, что до этого власти Узбекистана приняли решение увеличить импорт газа, угля, мазута и электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов.

Отметим, что Узбекистан для удовлетворения внутреннего спроса импортирует из Туркменистана в зимний период порядка 1,5 миллиарда кубометров природного газа.

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