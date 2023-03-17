Германия оказывает поддержку IRU в оцифровке таможенных процедур Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) оказывает поддержку Международному союзу автомобильного транспорта (IRU) во внедрении информационных технологий в сфере международных дорожных перевозок в Туркменистане.

Об этом сказала Trend директор отдела международных дорожных перевозок (МДП) и транзитных систем IRU Татьяна Рей-Белле.

Она отметила, что организация и дальше продолжит оказывать поддержку в оцифровке таможенных процедур в Туркменистане, что еще больше облегчит торговлю.

"В целом за прошлый год Туркменистан и IRU реализовали несколько проектов по повышению транзитно-транспортного потенциала страны, а также оптимизации трансграничных процедур. Целью данных проектов является улучшение связи Туркменистана с соседними странами", - сказала представитель организации.

Кроме того, она добавила, что в июле 2022 года правительство Туркменистана пригласило IRU выступить модератором пленарного заседания Ашхабадского форума.

"Представители IRU также присутствовали и выступили на конференции министров стран, не имеющих выхода к морю, в туркменской национальной туристической зоне Аваза в августе 2022 года, посвященной содействию восстановлению после пандемии COVID-19 с помощью гармонизированных правил и процедур, предлагаемых инструментами ООН, такими как TIR (международная система транзита) и CMR (транспортная накладная)", - сказала Татьяна Рей-Белле.

Отметим, что GIZ - это немецкое агентство по развитию со штаб-квартирой в Бонне и Эшборне (Германия), предоставляющее услуги в области международного сотрудничества и международного образования.