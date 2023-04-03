Глава МИД Израиля планирует посетить Туркменистан для открытия посольства

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует 20 апреля 2023 года посетить столицу Туркменистана, Ашхабад, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что целью визита министра станет открытие посольства Израиля в Туркменистане.

Напомним, что в начале марта нынешнего года глава МИД Израиля объявил в публикации в Twitter, что Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане.

Он также добавил, что отношения между двумя странами являются важными и стратегическими, а данный шаг дополнительно укрепит эти отношения и приведет к расширению сотрудничества.