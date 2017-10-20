Президент Узбекистана провел совещание по реформе дошкольного образования

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы коренного совершенствования системы дошкольного образования обсуждены на совещании, проведенном 19 октября под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как информирует пресс-служба главы государства, в совещании приняли участие Премьер-министр Республики Узбекистан, государственные советники Президента, руководители соответствующих министерств и ведомств.

В Узбекистане постановлением Президента от 30 сентября т.г. организована новая структура - Министерство дошкольного образования. В числе его задач: расширению государственной и негосударственной сети дошкольных образовательных учреждений, решение кадровых вопросов, коренное улучшение качества подготовки детей к школе.

На совещании обсуждена осуществляемая в этом направлении работа. Поставлен вопрос организации в дошкольных образовательных учреждениях качественной медицинской службы, налаживание системы здорового питания, полностью соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Даны поручения по внедрению на Едином портале интерактивных государственных услуг электронной программы приема и записи на очередь детей в государственные дошкольные образовательные учреждения.

Также с критической точки зрения будет изучено состояние обеспеченности государственных дошкольных образовательных учреждений современными информационно-коммуникационными технологиями и подключения к сети интернет и разработана программа мер по поэтапному обеспечению их современной компьютерной техникой и подключению к сети интернет.

Уделено внимание вопросу пересмотра и утверждения заново стандартов для издания учебно-методической и дидактической литературы для дошкольных образовательных учреждений.

«В последующие 3-4 года мы должны достичь полного охвата всех 5-6-летних детей нашей страны системой дошкольного образования», - отметил Ш.Мирзиёев.

(Автор: Диана Алиева)