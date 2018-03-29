Узбекистан и Индия обсудили двустороннее сотрудничество

29 марта 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия обсудили вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МИД Узбекистана

Обсуждения состоялись на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джаведом Акбаром, накануне принявшим участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» в Ташкенте.

Мобашар Джавед Акбар подчеркнул важность для афганского мирного процесса и всего региона итогов Ташкентского форума, на котором были представлены делегации высокого уровня постоянных членов Совета безопасности ООН, ведущих международных и региональных структур и соседних с Афганистаном стран.

Главное внимание на встрече было уделено практическим аспектам подготовки к запланированному на осень текущего года официальному визиту в Индию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и повестке предстоящих переговоров на высшем уровне.

В беседе принял участие посол Индии Винод Кумар.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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