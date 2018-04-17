Узбекистан и Таджикистан обсудили региональную безопасность

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан обсудили в Ташкенте вопросы обеспечения региональной безопасности во время встречи председателя Службы госбезопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева с председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым. Об этом сообщают во вторник узбекские СМИ.

Руководители спецслужб двух государств обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

"Стороны обсудили приоритетные направления обеспечения региональной безопасности… В центре внимания также были вопросы нейтрализации общих угроз государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее Абдуллаев заявил, что активизация террористических группировок на севере Афганистана, а также возвращение в Узбекистан боевиков с Ближнего Востока создает новые угрозы государственной безопасности страны. Согласно оценкам председателя Службы госбезопасности, открытие границ с соседними странами также ведет к увеличению попыток ввоза в страну литературы религиозно-экстремистского характера, наркотиков и оружия.

К трем действующим ранее контрольно-пропускным пунктам (КПП) с 1 марта после длительного перерыва были открыты еще девять КПП на границе между Узбекистаном и Таджикистаном. С 16 марта был отменен визовый режим, который действовал с 2001 года. Теперь граждане двух стран могут ездить друг к другу без визы на 30 дней.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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