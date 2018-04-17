Узбекистан и Таджикистан обсудили региональную безопасность

17 апреля 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан обсудили в Ташкенте вопросы обеспечения региональной безопасности во время встречи председателя Службы госбезопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева с председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым. Об этом сообщают во вторник узбекские СМИ.

Руководители спецслужб двух государств обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

"Стороны обсудили приоритетные направления обеспечения региональной безопасности… В центре внимания также были вопросы нейтрализации общих угроз государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее Абдуллаев заявил, что активизация террористических группировок на севере Афганистана, а также возвращение в Узбекистан боевиков с Ближнего Востока создает новые угрозы государственной безопасности страны. Согласно оценкам председателя Службы госбезопасности, открытие границ с соседними странами также ведет к увеличению попыток ввоза в страну литературы религиозно-экстремистского характера, наркотиков и оружия.

К трем действующим ранее контрольно-пропускным пунктам (КПП) с 1 марта после длительного перерыва были открыты еще девять КПП на границе между Узбекистаном и Таджикистаном. С 16 марта был отменен визовый режим, который действовал с 2001 года. Теперь граждане двух стран могут ездить друг к другу без визы на 30 дней.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и Иран обсудили запуск новых транспортных коридоров
Бизнес 10:53
В Узбекистане создают гидропонные теплицы по южнокорейской технологии
Бизнес 10:21
Таджикистан и Иран обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 10:05
Ташкент внёс наибольший вклад в формирование ВВП Узбекистана
Бизнес 09:34
В Узбекистане переименован один из основных комитетов парламента
ИКТ 08:59
В Узбекистане участники Второй мировой получат по 5 млн сумов
Узбекистан 16 апреля 21:12
Реформы в Узбекистане способствуют ведению бизнеса в стране - российская компания (Эксклюзив)
Бизнес 16 апреля 20:22
Доходы населения Узбекистана в I квартале от операций с собственностью выросли почти на 40%
Бизнес 16 апреля 19:50
Число малых промышленных зон в Узбекистане выросло вдвое
Бизнес 16 апреля 19:09
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопрос проведения заседания межправкомиссии
Политика 16 апреля 18:21
Таджикистан и Турция обсудили двустороннее сотрудничество
Таджикистан 16 апреля 18:18
Японская компания планирует наладить в Узбекистане производство бензина из газа
Энергетика 16 апреля 17:53
Узбекистан планирует привлечь всемирно известные спортивные бренды
Бизнес 16 апреля 16:54
Узбекистан и Россия планируют создать совместный телеканал
ИКТ 16 апреля 16:00
Узбекистан может закупить самолёты Bombardier в кредит
Бизнес 16 апреля 15:13
Узбекистан и Таджикистан планируют возобновить автобусное сообщение в мае
Бизнес 16 апреля 14:15
На РФБ «Тошкент» заключено более 550 сделок
Бизнес 16 апреля 13:35
Thales и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке спутников
ИКТ 16 апреля 13:04