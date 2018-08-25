Проекты на $250 млн подписаны для реализации в Ташкентской области

БАКУ /Trend/ - Подписано 10 меморандумов с предприятиями КНР, Южной Кореи и Японии о реализации проектов в Ташкентской области на сумму около 250 млн долларов США в ходе международного бизнес-форума «Делайте бизнес в Ташкентской области» 22 августа. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

В ходе В2В-встреч подписаны двусторонние документы по созданию в Ташкентской области индустриальной зоны ряда предприятий Китая, достигнуты договоренности об увеличении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции, о размещении в свободной экономической зоне «Ангрен» новых предприятий, в том числе в области химической промышленности, производства строительных материалов, создании кластеров в текстильной промышленности и сельском хозяйстве.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий и торговые атташе из более 35 стран мира, а также представители бизнеса из таких стран как Иран, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Польша, Болгария, Турция, Индия, Япония, Малайзия, Сингапур, США, Великобритания, Франция, Германия и другие. Число участников составило около 500 человек.

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