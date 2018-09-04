Китайская Heangshui Decheng Machinery построит несколько заводов в Узбекистане

4 сентября 2018 20:48 (UTC+04:00)

Китайская компания Heangshui Decheng Machinery and Equipment Co. Ltd подписала соглашение на строительство нескольких цементных и кирпичных заводов в Джизакской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Китайские инвесторы также намерены наладить в регионе производство базальта, построить гостиницу, теплицу для выращивания плодоовощных продуктов и птицефабрику", – сообщили в Госкоминвестиций.

Отметим, что китайская компания была основана в 2008 году. Она специализируется на производстве технологических линий по выпуску гипсокартона, цемента и отделочного камня.

Напомним, что Узбекистан и Китай до 2020 года намерены довести объемы двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. По итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 4,2 миллиарда долларов. В прошлом году Китай занял первое место в товарообороте республики с 18,4%, опередив Россию всего на 3 десятые (18,1%). По итогам этого года показатель может перевалить за 5 миллиардов долларов.

В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием китайских инвестиций, в том числе более 80 со стопроцентным иностранным капиталом. Кроме того, в республике осуществляют свою деятельность представительства более чем 70 компаний из Поднебесной.

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