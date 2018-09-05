В Узбекистане может появится филиал казанского технополиса

БАКУ /Trend/ - Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов и президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов обсудили возможность открытия филиал казанского технополиса "Химград" в Узбекистане. Об этом сообщает в среду пресс-служба президента Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, главная задача здесь – поиск компаний – потенциальных резидентов и открытие производств. На одной из площадок в Ташкентской области есть необходимая инфраструктура, действует специальный налоговый режим.

Стороны также обсудили перспективы создания совместного предприятия с компанией "Эйдос-Медицина" для открытия сборочного производства медицинских роботов-симуляторов для нужд медицинской сферы Узбекистана.

Кроме того, стороны обсудили возможность реализации в Ташкентской области проекта по производству детского питания, продвижения на рынок Узбекистана татарстанских товаров, а также оптовых поставок в Татарстан продукции Ташкентской области.

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