Посол Узбекистана в России назначен главой "Узбекнефтегаза"

Председателем правления компании "Узбекнефтегаз" 12 сентября назначен Бахром Ашрафханов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МИД республики.

Ашрафханов два года работал послом Узбекистана в России, на новой должности он сменил Алишера Султанова, который стал заместителем председателя правления.

В конце августа Султанов по дороге из Бекабада в Ташкент попал в ДТП, находясь в правительственном кортеже. По сообщению местных СМИ, он получил существенные травмы.

Согласно международной практике старший дипломат будет назначен временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в России Бахром Ашрафханов получил в феврале 2016 года, до него с октября 2014 по декабрь 2015 года эти обязанности исполнял Акмал Камалов.

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