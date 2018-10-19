Мирзиёев и Путин назвали узбекско-российские отношения стратегическими

19 октября 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В резиденции Куксарой ("Зелёный дворец" - президентская резиденция) 19 октября начались основные мероприятия в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, передаёт в пятницу "UzDaily.uz".

После церемонии официальной встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели переговоры в узком формате.

«Россия – стратегический партнер Узбекистана. Совместными усилиями наше партнерство вышло на качественно новый уровень и динамично развивается по всем направлениям.

Только за последний год состоялось более восьмидесяти визитов на высоком уровне. Мы наладили тесное взаимодействие между регионами. В Ташкенте впервые проходит Форум межрегионального сотрудничества между двумя странами. В его работе участвуют более тысячи представителей субъектов, общественности и бизнеса России.

Товарооборот с начала года вырос на тридцать процентов. Реализуются крупные инвестиционные проекты», – сказал президент Узбекистана.

Глава государства также с большим удовлетворением отметил, что запускается еще один стратегический проект – строительство первой в Узбекистане атомной электростанции.

Владимир Путин отметил, что Узбекистан является надежным союзником, стратегическим партнером России. Подчеркнул, что после прошлогоднего государственного визита президента Узбекистана в Россию двусторонние контакты во всех областях основательно изменились к лучшему, а также выразил готовность России и дальше развивать отношения.

В ходе встречи предметно обсуждены вопросы расширения практического сотрудничества, реализации перспективных проектов и программ в различных областях, состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам.

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