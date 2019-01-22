Узбекистанцы завезли в страну легковых автомобилей почти на $320 млн в 2018 году

БАКУ/Trend/ - Узбекистанцы в минувшем году завезли в страну легковых автомобилей почти на 320 миллионов долларов, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Согласно данным Госкомстата, в 2017 году было завезено авто всего на 155,3 миллиона долларов, 2016-м – 193 миллиона долларов, 2015-м – 120,4 миллиона долларов.

Примечательно, что в Узбекистан было завезено частей и комплектующих для автомобилей на 960 миллионов долларов. В эту сумму также входят крупные узлы и комплектующие, используемые для сборки готовых автомобилей на предприятии GM Uzbekistan.

Узбекистан также импортировал значительный объем иностранных шин и покрышек на 193,3 миллиона долларов.

На экспорт, страна в прошлом году отправила автомобили всего на 29,3 миллиона долларов, а комплектующих частей на 3,8 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Узбекистан по итогам 11 месяцев прошлого года вошел в тройку ведущих импортеров российских автомобилей, закупив 3,1 тысячи машин.

Компания GM Uzbekistan произвела 220 667 автомобилей в прошлом году и впервые в истории компании побила рекорд по ежемесячному производству автомобилей, выполнив 34117 единиц за декабрь 2018 года, то есть более 1000 автомобилей в день. Более того, себестоимость по каждой модели была снижена на 10-16 процентов, а расходы по импорту на 73 миллиона долларов.

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