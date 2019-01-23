Животноводство в Узбекистане в 2018 году развивалось интенсивнее растениеводства

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан произвел продукции сельского хозяйства на 192,7 триллиона сумов, из которых 102,5 триллиона сумов или 53,2 процента приходится на продукцию растениеводства, а 90,2 триллиона сумов или 46,8 процентов - на продукцию животноводства, Trend сообщает со ссылкой на NUZ.

По предварительным данным Госкомстата, в стране наметилось разделение труда между сельхозпроизводителями областей. Анализ показал, что в Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской, Бухарской и Ташкентской областях в основном отмечено развитие растениеводства. На эти регионы приходится от 51,6 до 69,3 процента продукции растениеводства от общего объема сельскохозяйственной продукции.

В Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Хорезмской областях, и в Республике Каракалпакстан отмечено развитие животноводства. В этих регионах продукция животноводства составляет от 52,5 до 61,5 процента от общего объема сельскохозяйственной продукции.

Зафиксировано отставание по сравнению с 2017 годов в сфере растениеводства. В январе-декабре 2018 года всеми категориями хозяйств было произведено 6 375,4 тысячи тонн (-12,5 процента) зерновых культур, картофеля накопано 2 750,1 тысячи тонн (-1,6 процента) и собрано 9 635,1 тысячи тонн овощей (-5,7 процента).

В то же время в январе - декабре 2018 года всеми категориями животноводческих хозяйств было произведено 2 417,4 тысячи тонн мяса в живом весе (+5,7 процента), 10 480,7 тысячи тонн молока (+ 4,3 процента) и 7 360,5 миллиона штук яиц (+ 16,2 процента).

Госкомстата отметил, во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 255,6 тысячи голов (на два процента), в том числе коров на 185,7 тысячи голов (на 4,3 процента), овец и коз на 646,5 тысячи голов (на 3,1 процента) и птицы на 6 668,8 тысячи голов (на 8,9 процента).

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