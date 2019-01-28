В Узбекистане опять подорожали продукты питания

БАКУ /Trend/ - Госкомстат Узбекистана опубликовал данные, согласно которым рис и яйца стали дороже почти на 29-30 процентов, а мясо подорожало на 5-6 процентов.

Еще недавно минимальная стоимость говядины составляла 26 тысяч сумов, тогда как сейчас стала 28 тысяч сумов. Максимальная же стоимость отныне составляет 55-56 тысяч сумов за килограмм.

Минимальная стоимость риса в Нукусе, Джизаке, Андижане и Гулистане равна 5 тысяч сумов. На Алайском или Мирабадском рынках столицы максимальная цена на рис переходит отметку в 28 тысяч сумов за килограмм. Яйца по самой минимальной цене можно купить на Фархадском или Куйлюкском рынках можно приобрести по 300 сумов за штуку, тогда как максимальная же цена равна 800-900 сумов.

Эти статистические данные о минимальных и максимальных ценах на продукты составлены на основании принципов выборочного статистического наблюдения на различных торговых точках.

Официальный курс на 28 января - 8378.18 UZS/USD.

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