Узбекистан намерен создать национальную экспедиторскую компанию и открыть офисы в крупных портах

Узбекистан намерен создать национальную экспедиторскую компанию, а также открыть офисы в крупнейших международных портах, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства, передает Trend.

Шавкат Мирзиёев поручил министерству транспорта и Мининвествнешторгу до 1 июня 2019 года внести предложения по созданию национальной экспедиторской компании, специализирующейся, в том числе на "обратной загрузке" национальных перевозчиков за рубежом, и являющейся оператором единого электронного логистического портала.

В этот же срок профильные ведомства должны внести в правительство предложения по созданию представительств, фронт-офисов и стивидорных компаний в крупных морских портах Черноморского бассейна, Каспийского и Средиземного морей, Персидского залива, а также портах, расположенных на трансконтинентальных морских узлах.

Кроме того, президент поручил до 1 октября принять мер по привлечению ведущих мировых транспортных компаний для создания на территории республики совместных транспортно-логистических предприятий, специализирующихся на международных грузовых перевозках.

Еще одно интересное направление – до 1 сентября планируется разработать проект Концепции центрально-азиатского хаба, направленного на поэтапное создание центра обслуживания трансфертных потоков между пунктами Юго-Восточной Азии, Южной Азии, СНГ и Европы.

Напомним, что сегодня транспортировка грузов из Узбекистана осуществляется по девяти направлениям. Через территорию республики проходят около 20 международных транспортных маршрутов и направлений, ориентированные в Российскую Федерацию, Украину, страны Европы, Кавказ, Афганистан, Пакистан, Иран, Турцию и Китайскую Народную Республику.

Общая протяженность магистральных автомобильных дорог в стране составляет более 40 тысяч км, трасс международного значения – более 3 тысяч км.

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