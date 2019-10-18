Узбекистан и Казахстан подготовили итоговые документы по демаркации границ

18 октября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В городе Алматы, 14-18 октября 2019 года состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации государственной границы на участке между Каракалпакстаном (Узбекистан) и Мангыстауской областями (Казахстан).

В ходе встречи подготовлены и подписаны проекты протоколов пограничных знаков, состоящих из 160 пограничных столбов, а также каталога координат и высот этих пограничных знаков.

Достигнута договоренность провести в ноябре 2019 года полевые демаркационные работы на отдельных участках узбекско-казахстанской государственной границы.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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