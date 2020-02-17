Президент Узбекистана собирается посетить Турцию

БАКУ/Trend/ - 19-20 февраля, по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Турцию , сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

В соответствии с программой его пребывания в Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

Будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Глава государства также встретится с руководителями ведущих компаний Турции, примет участие в торжественной церемонии открытия комплекса Президентской библиотеки Турецкой Республики.

Последняя встреча глав государства прошла в октябре 2019 года на седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).



Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.



Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.



(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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