Госкомэкологии Узбекистана приостановил деятельность цементного завода

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды приостановил деятельность цементного завода в Андижане, сообщает Trend со ссылкой на Госкомэкологии Узбекистана.

В последние месяцы население и общественные организации неоднократно обращаются в комитет с жалобами на деятельность крупных предприятий-производителей цемента, загрязняющих выбросами окружающую среду, говорится в сообщении.

В связи с этими обращениями, Госкомэкологии устроил проверки деятельности цементного завода. C 12 по 21 февраля была организована проверка СП ООО «Sing Lida» расположенного в Асакинском районе Андижанской области.

Специалисты изучили, как обеспечивается исполнение законодательства и нормативно-правовых документов по охране природы и рациональному использованию ресурсов. В ходе ознакомления с процессом работы клинкерной печи выяснилось, что в нескольких местах циклонов имеются отверстия, через которые загрязняющие вещества поступают прямо в атмосферный воздух.

Там же проведены лабораторные анализы эффективности очистных устройств. Показатели пылеулавливания оказались слишком низкими: в первом случае – 53,1 процента, во втором – 60,7 процента, при том, что проектная мощность обоих – 99,9 процента.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о нарушении требований законов “Об охране природы” и “Об охране атмосферного воздуха”. В связи с этим приостановлена работа клинкерной печи и цементной мельницы СП ООО «Sing Lida», не соответствующих современным экологическим требованиям, говорится в сообщении.

Специалистами даны указания для оперативного устранения недостатков и сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предприятия по производству цемента отнесены к I категории воздействия на окружающую среду (высокий риск). Это закреплено постановлением Кабинета Министров № 949 от 22 ноября 2018 года «Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе».

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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